Este jueves, 25 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,36 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 122.060. Esta cifra refleja una variación del -0,12% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA tuvo un inicio claramente alcista, una leve corrección con posterior recuperación y cerró con tres caídas consecutivas; aunque hubo más sesiones de avance que de retroceso, el tramo final evidenció presión vendedora que moderó el balance general.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 13.58%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 24.22%. Al comparar estas cifras, podemos observar que la volatilidad semanal es menor que la anual, lo que indica que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en el último año. Esta estabilidad sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, CaixaBank presenta un perfil más predecible en su evolución a largo plazo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,72 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal, prestando servicios de financiación, ahorro e inversión a particulares, empresas e instituciones.

Ofrece y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros (VidaCaixa), fondos y planes de pensiones, con líneas en banca minorista y de empresas, corporativa, gestión de activos, seguros y pagos/consumo. Es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red y canales digitales (CaixaBankNow e imagin), reforzado tras la integración de Bankia.