En la jornada de este 29 de junio de 2026, las acciones de Banco de Sabadell (SAB) han abierto en España con un precio de 3.07 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación que asciende a 545,352 acciones, la variación registrada en comparación con el día anterior es de -0.42%, lo que refleja un leve descenso en el interés del mercado por el banco.

La cotización de Banco de Sabadell S.A. mostró volatilidad: comenzó con dos avances, luego dos retrocesos y, pese a rebotes intermedios, prevalecieron las caídas, dejando un balance negativo y un sesgo bajista a corto plazo.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se sitúa en 20.74%, lo que es menor en comparación con la volatilidad anual del 27.79%. Esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere una disminución en la inestabilidad y en las fluctuaciones en su valor.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,18 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se eleva a 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35, fundada en 1881. Su sede social está en Alicante, con centros corporativos en Barcelona y Sant Cugat del Vallès y opera en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo cuentas, pagos, préstamos e hipotecas, además de banca corporativa, privada y gestión de activos. Su línea de negocio se centra en pymes y empresas, con fuerte apuesta por la digitalización y una amplia red de oficinas y cajeros en España.