La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 12 de mayo de 2026 es de 10,21 euros y fijan un total de 1.142.757 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -2,02%. En los últimos 10 días, Banco Santander arrancó con tres avances, luego una corrección y dos repuntes, pero cerró con cuatro descensos seguidos, dejando un sesgo bajista. En la última semana, la volatilidad del Banco Santander ha alcanzado un 32.39%, superando su volatilidad anual del 29.99%. Esta diferencia indica que su comportamiento ha sido inestable y ha presentado numerosas variaciones en comparación con su comportamiento más estable del último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión. Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.