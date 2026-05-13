Este miércoles, 13 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,3 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 391.260. Esta cifra refleja una variación del 0,96% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Banco Santander arrancó al alza, encadenó una corrección en el tramo medio-final y rebotó al cierre, con subidas y bajadas equilibradas que dejan un balance casi lateral. La volatilidad económica de la última semana de Banco Santander ha alcanzado un 31.11%, lo que es mayor que la volatilidad anual de 29.94%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este periodo reciente. Este aumento en la volatilidad refleja un escenario de incertidumbre y fluctuaciones significativas en el valor de sus acciones. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión. Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.