En la apertura de mercados de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,71 euros y registran un volumen de 514267 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,35% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. arrancó con tres subidas, encadenó tres caídas, alternó avance y retroceso y cerró con dos alzas, con saldo neto positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell fue del 16.43%, que es menor que su volatilidad anual del 26.99%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una menor inestabilidad y variaciones en su desempeño financiero durante este período reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que representa el fondo de inversión resultante después de deducir todos los gastos.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede social en Alicante (con centros corporativos en Sant Cugat del Vallès y Madrid) y se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, gestión de activos, seguros y servicios de pagos.

Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), el grupo está especialmente enfocado en pymes y digitalización y posee TSB en el Reino Unido. Cotiza en las bolsas españolas con el ticker SAB y es uno de los bancos de referencia por su red, volumen de negocio y base de clientes.

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