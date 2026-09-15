La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este martes, 15 de septiembre de 2026 es de 3,67 euros y fijan un total de 519.298 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,62%.

La cotización de Banco de Sabadell S.A mostró cuatro subidas seguidas, luego tres bajadas, después un breve rebote y dos descensos finales, resultando en un balance casi plano y una volatilidad sin dirección clara.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 17.71%, mientras que su volatilidad anual es del 27.00%. Dado que el 17.71% es menor que el 27.00%, se puede concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado. Esto indica que, a corto plazo, la entidad ha experimentado menos variaciones en su actividad económica.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que representa el fondo de inversión resultante después de deducir todos los gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede social en Alicante (con centros corporativos en Sant Cugat del Vallès y Madrid) y se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, gestión de activos, seguros y servicios de pagos.

Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), el grupo está especialmente enfocado en pymes y digitalización y posee TSB en el Reino Unido. Cotiza en las bolsas españolas con el ticker SAB y es uno de los bancos de referencia por su red, volumen de negocio y base de clientes.

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