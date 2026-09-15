La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este martes, 15 de septiembre de 2026 es de 3,66 euros y documentan un total de 206.841 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,38%.

En los últimos diez días, Telefónica mostró un sesgo alcista con siete avances y tres retrocesos, dos rachas de tres subidas consecutivas y un descenso final que sugiere toma de beneficios.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 14.32%, lo que es notablemente inferior a su volatilidad anual del 25.35%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes y plataformas de conectividad.

Su negocio se articula en consumo, empresas y mayorista, con marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil), además de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y datos). Cotiza en el Ibex 35 y tiene amplia presencia en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G y despliegue de fibra óptica.

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