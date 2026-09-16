Este 16 de septiembre de 2026, las acciones de Telefónica (TEF), pertenecientes al sector de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados, abren en el IBEX 35 con un precio de 3.66 euros por unidad. En esta jornada, se registra un volumen de negociación de 140,653 acciones, lo que representa una variación del -0.68% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica muestra una tendencia alcista: 7 jornadas de avance y 3 retrocesos, con un tramo de cuatro subidas consecutivas en la segunda mitad y una corrección final que no altera el balance positivo.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica ha sido del 14.98%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 25.35%. Comparando ambas cifras, podemos observar que 14.98% es menor que 25.35%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esta estabilidad sugiere que, a corto plazo, la empresa ha experimentado menos variaciones en su rendimiento económico en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes y plataformas de conectividad.

Su negocio se articula en consumo, empresas y mayorista, con marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil), además de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y datos). Cotiza en el Ibex 35 y tiene amplia presencia en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G y despliegue de fibra óptica.

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