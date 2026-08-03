Este 3 de agosto de 2026, el mercado español abre con un ligero descenso en el precio de las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP), que se negocian a 25.75 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, el volumen de negociación alcanza las 184,008 acciones, lo que representa una variación del -2.39% respecto al día anterior.

En los últimos 10 días, Repsol encadenó tres jornadas al alza, luego tres a la baja, después dos al alza y finalmente dos a la baja, con un balance casi plano y cierre en tono negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, Repsol ha experimentado una volatilidad del 31.79%, lo que es superior a su volatilidad anual del 31.09%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,5 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, la cual se obtiene después de descontar todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y amplia presencia internacional; forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía.

Produce combustibles, gas, electricidad y productos petroquímicos y desarrolla biocombustibles, hidrógeno y renovables. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial, Cliente (estaciones de servicio, GLP, luz y gas) y Renovables/Generación baja en carbono, con objetivo de ser neutra en carbono en 2050.