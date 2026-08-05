La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 5 de agosto de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren en el IBEX 35 con un precio de 25.93 euros por unidad. En esta jornada, el volumen de negociación alcanzó las 47,840 acciones, lo que representa una variación del 0.74% en comparación con la sesión anterior.

En los últimos diez días, Repsol subió, encadenó tres caídas, rebotó dos sesiones, volvió a caer tres jornadas y cerró con un alza; el saldo global es bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, Repsol ha mostrado una volatilidad del 27.98%, que es inferior a su volatilidad anual del 31.05%. Esto indica que, en comparación con el último año, el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en este periodo reciente.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,5 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, la cual se obtiene después de descontar todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y amplia presencia internacional; forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía.

Produce combustibles, gas, electricidad y productos petroquímicos y desarrolla biocombustibles, hidrógeno y renovables. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial, Cliente (estaciones de servicio, GLP, luz y gas) y Renovables/Generación baja en carbono, con objetivo de ser neutra en carbono en 2050.