La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 4 de agosto de 2026 es de 26 euros y fijan un total de 64.393 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,15%.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia bajista: comenzó con dos sesiones al alza, encadenó tres descensos, rebotó dos jornadas y cerró con otras tres caídas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en 27.71%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 31.02%. Este resultado indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con el periodo anual.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,5 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, la cual se obtiene después de descontar todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y amplia presencia internacional; forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía.

Produce combustibles, gas, electricidad y productos petroquímicos y desarrolla biocombustibles, hidrógeno y renovables. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial, Cliente (estaciones de servicio, GLP, luz y gas) y Renovables/Generación baja en carbono, con objetivo de ser neutra en carbono en 2050.