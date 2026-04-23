Este jueves, 23 de abril de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,16 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 56.698. Esta cifra refleja una variación del -0,72% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones y una caída en 3, mientras que se mantuvo estable en 2 días. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque las caídas indican cierta volatilidad que podría ser motivo de análisis para los inversores. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en un 16.66%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.39%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.