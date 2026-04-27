Hoy, 27 de abril de 2026, el mercado español informa que las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) se cotizan a 4.08 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 36,998. Este precio refleja una leve variación del 0.05% en comparación con el día anterior, lo que indica un interés constante por parte de los inversores en la compañía. Mapfre registró un saldo neto negativo en 10 días: cuatro avances y seis retrocesos, con inicio mixto, breve recuperación a mitad, racha bajista de cuatro sesiones seguidas y cierre con leve rebote. En la última semana, Mapfre presentó una volatilidad de 11.88%, que es notablemente menor en comparación con su volatilidad anual de 24.48%. Esta diferencia sugiere que el comportamiento de Mapfre en el corto plazo es mucho más estable en relación con el alto nivel de variación experimentado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente indica una fase de menor inestabilidad en los precios de la acción, lo que podría ser un alivio para los inversores en un contexto de mayor incertidumbre económica. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.