La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este viernes, 24 de abril de 2026 es de 4,11 euros y documentan un total de 50.055 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,63%. Mapfre registró 4 sesiones al alza y 6 a la baja, culminando con cuatro caídas consecutivas, lo que refleja un sesgo bajista y sugiere un cierre inferior al inicial. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 17.66%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 24.37%. Dado que el 17.66% es menor que el 24.37%, podemos concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su desempeño durante el último año, lo cual indica una reducción en las variaciones del valor de sus acciones en este período reciente. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.