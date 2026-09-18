En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina subió un 0.26%, mientras que en el último año acumuló una variación de -1.95%, lo que señala un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Este viernes, 18 de septiembre de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8589 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,02%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. Este incremento se ha mantenido constante, lo que genera optimismo entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el tiempo, ya que cambios repentinos en el mercado pueden afectar su estabilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 2.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 3.15%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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