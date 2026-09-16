Este 16 de septiembre de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) abren en el IBEX 35 a un precio de 25,12 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 149.368. Esta cifra representa una variación positiva del 0,88% respecto al cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, BBVA mostró un sesgo bajista con siete caídas y tres avances, predominó la presión vendedora, pero cerró al alza insinuando un intento de estabilización a corto plazo.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se sitúa en 18.12%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 28.65%. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor cifra de volatilidad reciente sugiere una tendencia más controlada en el desempeño del banco en el mercado en este periodo reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,41 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que corresponde al fondo de inversión disponible.

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La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Bilbao y su sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera principalmente en España, México, Turquía y varios países de Sudamérica; surgió en 1999 de la fusión de Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria y destaca por su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.

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