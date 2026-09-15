Este 15 de septiembre de 2026, las acciones del banco BBVA se sitúan en 24.74 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación de 251,254 títulos. Esta cifra representa una variación negativa del 1.36% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA arrancó con dos avances, encadenó cinco descensos, tuvo un repunte y cerró con dos caídas, dejando un balance claramente negativo.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, BBVA presentó una volatilidad del 17.68%, que es menor que la volatilidad anual del 28.68%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de las fluctuaciones recientes. La comparación sugiere que, aunque ha habido variaciones en el corto plazo, estas son menos significativas que las observadas a lo largo de un año completo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,41 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que corresponde al fondo de inversión disponible.

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La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Bilbao y su sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera principalmente en España, México, Turquía y varios países de Sudamérica; surgió en 1999 de la fusión de Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria y destaca por su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.

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