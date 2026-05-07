La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este jueves, 7 de mayo de 2026 es de 18,92 euros y fijan un total de 362.655 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,21%. La serie muestra un arranque débil con dos caídas seguidas, una recuperación de dos jornadas, nueva oscilación intermedia y un cierre con tres avances consecutivos. En conjunto, predominan las subidas (6 de 10 días), lo que sugiere un sesgo alcista reciente tras volatilidad moderada. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha registrado en un 43.67%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 30.33%. Este aumento en la volatilidad semanal indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable, con muchas variaciones en su precio. Esto sugiere que, en comparación con el último año, BBVA ha experimentado un período de incertidumbre y fluctuaciones más pronunciadas en su rendimiento. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final asciende a 10.05B, la cual se obtiene después de deducir todos los gastos y se destina a un fondo de inversión. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene su sede social en Bilbao y su sede operativa en la Ciudad BBVA de Madrid; se dedica a la banca y los servicios financieros (minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros). No produce bienes físicos: ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y pagos digitales. Su línea de negocio es la banca universal con foco en la digitalización y opera en España y mercados clave como México, Turquía y América del Sur; datos de interés: nace en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y es referente en banca móvil y sostenibilidad.