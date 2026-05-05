La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 5 de mayo de 2026 es de 17,76 euros y documentan un total de 338.008 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,78%. En los últimos 10 días, BBVA cayó cuatro sesiones, rebotó dos, alternó después y cerró con dos nuevas caídas, con balance claramente bajista. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 34.08%, superando su volatilidad anual de 30.25%. Esta diferencia indica que el comportamiento del banco es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente. La alta volatilidad en el corto plazo sugiere una mayor incertidumbre en el mercado, lo que puede afectar la confianza de los inversores y la percepción de riesgo asociada a las acciones de BBVA. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final asciende a 10.05B, la cual se obtiene después de deducir todos los gastos y se destina a un fondo de inversión. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene su sede social en Bilbao y su sede operativa en la Ciudad BBVA de Madrid; se dedica a la banca y los servicios financieros (minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros). No produce bienes físicos: ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y pagos digitales. Su línea de negocio es la banca universal con foco en la digitalización y opera en España y mercados clave como México, Turquía y América del Sur; datos de interés: nace en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y es referente en banca móvil y sostenibilidad.