La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este miércoles, 6 de mayo de 2026 es de 18,55 euros y fijan un total de 458.116 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,73%. En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA encadenó tres descensos iniciales, rebotó dos jornadas, alternó movimientos en zigzag y culminó con dos avances consecutivos, dejando un saldo casi plano pero con impulso alcista al cierre. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 39.00%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.26%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es inestable y ha mostrado muchas variaciones en comparación con su estabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final asciende a 10.05B, la cual se obtiene después de deducir todos los gastos y se destina a un fondo de inversión. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene su sede social en Bilbao y su sede operativa en la Ciudad BBVA de Madrid; se dedica a la banca y los servicios financieros (minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros). No produce bienes físicos: ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y pagos digitales. Su línea de negocio es la banca universal con foco en la digitalización y opera en España y mercados clave como México, Turquía y América del Sur; datos de interés: nace en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y es referente en banca móvil y sostenibilidad.