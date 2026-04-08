La banca española registró una leve caída en su rentabilidad durante el cuarto trimestre de 2025, al situarse en el 14,04% sobre recursos propios, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Este nivel supone un descenso respecto al 14,20% alcanzado en el trimestre anterior. No obstante, en términos interanuales, la rentabilidad del sector mejoró en 32 puntos básicos frente al mismo periodo de 2024, cuando se ubicaba en el 13,72%. Además, la cifra actual se mantiene cerca de los máximos recientes, consolidándose por encima de los promedios registrados tanto en la etapa pospandemia como en los años previos a la crisis sanitaria. De acuerdo con las estadísticas supervisoras, la rentabilidad anualizada del 14,04% se sitúa casi dos puntos porcentuales por encima del promedio desde 2022. Asimismo, supera en seis puntos la media del periodo prepandemia comprendido entre 2015 y 2019. Por su parte, la ratio de apalancamiento alcanzó el 5,70% en el cuarto trimestre de 2025, lo que supone una ligera disminución frente al trimestre anterior. Sin embargo, se mantuvo estable en comparación con el mismo periodo de 2024 y continúa por encima de la media posterior a la pandemia. En materia de solvencia, las entidades de crédito que operan en España reforzaron sus posiciones durante el último trimestre del año pasado, alcanzando máximos de los últimos años. La ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) se situó en el 13,94%, mientras que la ratio Tier 1 alcanzó el 15,48 % y la ratio de capital total llegó al 18,10%. Estos valores superan ampliamente los promedios del periodo prepandemia y representan los niveles más altos en la etapa pospandemia. En particular, la ratio de capital total es casi cuatro puntos porcentuales superior a la registrada en 2015, cuando se encontraba en el 14,29%. El coste del riesgo se situó en el 0,87% en el cuarto trimestre de 2025, ligeramente por encima del 0,85% del trimestre anterior, pero por debajo del 0,89% registrado un año antes. En paralelo, la morosidad continuó descendiendo. La ratio de préstamos dudosos se redujo al 2,62%, frente al 2,72% del trimestre previo y el 2,91% de hace un año, marcando un nuevo mínimo y reflejando una mejora en la calidad del crédito. Asimismo, los préstamos en vigilancia especial representaron el 5,86%, por debajo del 6,29% interanual. Por último, la ratio crédito-depósitos se situó en el 94,55%, con una ligera caída trimestral y estabilidad interanual. En cuanto a la liquidez, la ratio de cobertura descendió hasta el 171,83%, desde el 174,36% previo, aunque se mantiene ampliamente por encima del requisito regulatorio del 100%. Según el organismo supervisor, esta reducción responde a un crecimiento del colchón de liquidez inferior al aumento de la salida neta de fondos.