Este martes, 5 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 19,62 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 188.063. Esta cifra refleja una variación del 0,28% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista, con siete jornadas de avances y tres retrocesos, moderada volatilidad por correcciones puntuales y cierre con impulso. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 15.67%, lo que es superior a su volatilidad anual del 15.46%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo. Esta discrepancia sugiere que la acción de Iberdrola ha experimentado un aumento en la incertidumbre reciente, reflejando una mayor sensibilidad a los cambios del mercado en comparación con su desempeño más estable del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Iberdrola es una multinacional española del sector energético que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Bilbao y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, con fuerte enfoque en energías renovables (eólica, solar, hidráulica y almacenamiento). Sus líneas de negocio son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; es líder mundial en eólica y ofrece soluciones de autoconsumo, movilidad eléctrica e hidrógeno verde.