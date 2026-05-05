El precio medio de la luz para el miércoles, 6 de mayo de 2026 en España será de 78.34 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.182 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el miércoles, 6 de mayo de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 164,26 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 1,49 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: