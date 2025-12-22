El Gobierno lanza una oferta de empleo público récord: casi 18.000 nuevas plazas para este año

Miles de personas se preparan cada año para conseguir una plaza en el empleo público en España.(Fuente: Shutterstock)

El Gobierno ha convocado 17.986 plazas para la Administración General del Estado. Las vacantes corresponden a turno libre y promoción interna. Así lo informó este lunes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Forma parte de la hoja de ruta del Ejecutivo. El objetivo es reforzar el empleo público estatal.

Desde el Ministerio señalaron que se busca un empleo público “proactivo, innovador e inclusivo”. También se apunta a atraer talento. Los procesos se basan en igualdad, mérito y capacidad.

La Secretaría de Estado de Función Pública difundió las convocatorias este lunes. Las plazas abarcan distintos cuerpos y escalas. Se distribuyen entre acceso libre y promoción interna.

El Ejecutivo enmarca esta oferta en su estrategia de modernización administrativa. El foco está en fortalecer perfiles técnicos y administrativos. También en mejorar la gestión digital.

La publicación en el BOE marca el inicio formal de los procesos selectivos. A partir de ahora, los aspirantes deberán seguir los plazos oficiales. Las bases rigen cada convocatoria.

Cuerpos y escalas incluidas en la convocatoria estatal

Las 17.986 plazas corresponden a varios cuerpos. Entre ellos figuran administrativos y técnicos auxiliares de Informática. También auxiliares de la Administración.

Se incluyen además el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. También el de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. Todos pertenecen a los subgrupos C1, C2 y A2.

Según la información oficial, estas convocatorias buscan reforzar áreas clave. La digitalización y la gestión pública son ejes centrales. El diseño apunta a perfiles especializados.

Distribución de plazas por cuerpo y modalidad

Para el Cuerpo General Auxiliar se convocan 1700 plazas de turno libre. De ellas, 156 corresponden al cupo de discapacidad. Además, se ofrecen 720 plazas de promoción interna.

En el Cuerpo General Administrativo se incluyen 2512 plazas de turno libre. El cupo de discapacidad alcanza 230 plazas. A esto se suman 6178 plazas de promoción interna.

El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática contará con 1.030 plazas de acceso libre. De ese total, 186 son para discapacidad. También se habilitan 340 plazas internas.

Más plazas en gestión e informática del Estado

Para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1356 plazas. De ellas, 266 se reservan al cupo de discapacidad. Además, hay 2950 plazas de promoción interna.

En el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado se ofertan 680 plazas. A estas se suman 520 plazas de promoción interna.

La oferta refuerza áreas técnicas y de gestión. El Gobierno busca garantizar continuidad y renovación del personal. La convocatoria alcanza a miles de aspirantes en toda España.