Más allá de las milmillonarias cifras del comercio entre España y Estados Unidos, contabilizando las exportaciones, importaciones e inversiones directas, la amenaza de Donald Trump de interrumpir las relaciones comerciales con el país europeo por la decisión del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, de no permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón, no está haciendo mella en las empresas cotizantes con intereses en la superpotencia. De los dos más expuestas, sólo Deoleo baja, aunque menos de lo previsto, ya que lo hace un 0,44%. Mientras Tubos Reunidos, que comenzó la jornada en rojo, pasadas las 15:00 horas cambió al verde con una ganancia del 2%. Es verdad que en caso de cortarse el comercio entre ambos países acarreará a la economía española un golpe de proporciones difícil de cuantificar, incluso en términos de empleo por los recortes de plantilla que ese cierre de grifo sin duda provocará. Pero, más allá de los “prontos” del mandatario republicano, ¿hay motivos reales para entrar en pánico o, como menos preocuparse muy seriamente? ¿O estamos ante una versión moderna del cuento del lobo? Si revisamos las pantallas en las que se reflejan las cotizaciones actuales podríamos afirmar que el segundo interrogante es el acertado. Al menos esa es, también, la opinión de distintos expertos. Veamos. Las voces que se escuchan desde Banco Sabadell dicen que la amenaza de Trump a España es más ruido que otra cosa. Aunque, conociendo al personaje en cuestión, matizan con un “de momento”. No vaya a ser que el imprevisible magnate los pille desprevenidos. El analista de Renta 4, Álvaro Arístegui, echa mano al escudo que proporciona pertenecer a la Unión Europea (UE). Arístegui se muestra convencido de que la amenaza que lanzó Trump de cortar toda relación de comercio con España “es palabrería”. Y lo argumenta en que España está bajo el paraguas de la UE y su acuerdo comercial. Por lo tanto, sigue, los productos españoles deberían poder seguir vendiéndose en Estados Unidos. “Por porcentaje de su negocio, tanto en lo que respecta a ventas y beneficios, los más expuestos a Estados Unidos son Acerinox y Grifols, pero no creo que sus negocios estén en ningún tipo de riesgo allí, al ser locales y estratégicos en el país”, arriesga el experto. Comprobemos. Los títulos de Acerinox comenzaron la jornada con una muy fuerte revalorización tocando casi los 4 puntos porcentuales. Fuerza que fue perdiendo con el transcurrir de la mañana hasta situarse en un +0,20%, desde un 0,78% también positivo. En lo que respecta a Grifols, la farmacéutica profundiza su tendencia positiva. Arrancó con una ganancia del 4,21% para incrementarla para llegar a las 15;15 horas a una subida del 4,02%, lo que la convierte en la empresa que más sube. El grupo de compañías con mayor exposición en Estados Unidos incluye la primera constructora española y la número 12 en el ranking de contratistas globales: ACS y Ferrovial. En el caso de la empresa que preside Florentino Pérez, sus acciones se están negociando en plano, cuando al inicio de la jornada la suba alcanzó un 1,48%. Mientras la constructora que lidera Rafael del Pino, abrió con una suba del 0,77% para situarse ya a la tarde en el rojo (-64%). Los analistas coinciden en destacar que tanto ACS como Ferrovial no deberían verse afectadas por la amenaza de Trump. Porque, explican, están centradas en la construcción y operación de infraestructuras tecnológicas y de transporte. Aunque, también advierten, como es el caso del analista de Bankinter, Juan Moreno, que sí podría afectar a su entrada en nuevos proyectos, “pero no creo que impacte en los proyectos que tienen en marcha. Ambas compañías operan en Estados Unidos a través de filiales americanas. Las dudas se centran en la generación de valor futura, pero habrá que ver si se materializan o no”. Iberdrola, la primera eléctrica por número de clientes y una de las principales protagonistas del Ibex 35, abrió con una suba del 1,03% para moderar la revalorización a menos de un punto porcentual. Banco Santander, que comenzó la rueda con un incremento del 0,38% para luego subir unas décimas hasta alcanzar un 0,46%, su presidenta, Ana Botín, tiene motivos para preocuparse. Sin ir más lejos, ayer fue la única ejecutiva del Ibex 35 que salió a tranquilizar a la Administración Trump cuando, en una entrevista concedida a Bloomberg TV subrayó la “extraordinaria” relación que ambos países mantienen “desde hace siglos” y que “volverá muy pronto a ser cómo era”. La reacción de la presidenta del banco cántabro se entiende en que la entidad redobló su apuesta por Estados Unidos el pasado 3 de febrero con la compra Webster Bank por 12.200 millones de dólares. Jugada que ahora no está exenta de causarle un tremendo dolor de cabeza si finalmente el Gobierno estadounidense decide sembrar el camino de obstáculos para la aprobación de la operación. Por último Solaria es la segunda compañía que más se está revalorizando en la jornada de hoy. Si bien arrancó con un incremento en el precio de la acción del 4,49%, que la ubicó en lo más alto de la tabla, a comienzos de la tarde su revalorización alcanza el 3,48%. A la hora de establecer el gran ganador de la guerra de Irán, sin duda aparece el nombre de Repsol, ya que se ve beneficiada por el encarecimiento excepcional que están viviendo tanto el crudo como el gas en los mercados internacionales. Lo cierto es que cuando nadie lo esperaba, la petrolera se convirtió en el tercer mejor valor del Ibex 35 en lo que va de año con una ganancia superior al 28%, contabilizando la ganancia del 2% que está experimentando en la sesión de hoy. ArcelorMittal con un 32,77% e Indra con otro 32,37%, son las empresas que por el momento le enseñan el camino a la compañía que dirige Josu Jon Imaz. Este empujón del valor de la acción se vio potenciado, además, por Jefferies, Morgan Stanley y RBC que subieron el precio objetivo de Repsol. Jefferies lo hizo hasta los 24 euros, mientras Morgan Stanley y RBC coinciden en llevarlo a 20 euros, desde los 17 y 16 euros respectivamente.