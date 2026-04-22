El precio de la gasolina en las estaciones de servicio de España registró una caída del 7 % desde la puesta en marcha de la rebaja fiscal a los carburantes, aplicada hace un mes. En el caso del gasóleo, el descenso ha sido más moderado, con una reducción del 3 %. De acuerdo con los últimos datos publicados este martes por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el litro de gasolina se situó en 1,503 euros, lo que supone un 7 % menos que el 22 de marzo, fecha en la que entró en vigor la rebaja fiscal destinada a mitigar los efectos de la guerra de Irán (iniciada el 28 de febrero por EE. UU. e Israel). El gasóleo ha experimentado una bajada menor durante este mismo periodo. Este martes, su precio fue de 1,748 euros por litro, lo que representa una reducción del 3 % respecto a finales de marzo. Un mes después de la aplicación de la rebaja fiscal —medida vigente hasta el 30 de junio—, el precio de la gasolina ha acumulado un descenso del 17,4 %, mientras que el gasóleo ha bajado un 11,3 % en comparación con el 21 de marzo, último día previo al descuento. Con los datos más recientes de la CNMC, repostar un depósito medio de 55 litros de gasolina tuvo un coste de 82,67 euros este martes. En el caso del gasóleo, llenar un depósito del mismo tamaño ascendió a 96,14 euros. Si se analizan los precios antes de impuestos (por lo tanto, sin el efecto de la rebaja fiscal), la gasolina resulta un 9,3 % más barata que el 22 de marzo, mientras que el diésel ha reducido su precio un 3,8 %. Este martes, únicamente una estación de servicio en España vendió la gasolina por encima de los dos euros el litro. Se trató de una gasolinera ubicada en Baza (Granada), donde el precio alcanzó los 2,05 euros por litro, un 7,4 % más que en la segunda estación con el precio más alto. Por el contrario, la gasolina más económica volvió a encontrarse en tres estaciones de servicio de Utrera (Sevilla), donde se comercializó a 1,289 euros por litro. Este precio es un 37,1 % inferior al de la gasolinera de Baza y un 14,2 % más bajo que la media nacional. Atendiendo al precio medio por operadoras, Moeve lidera el ranking de la gasolina más cara con 1,547 euros por litro, seguida de BP Oil (1,541) y Repsol (1,535). En el extremo opuesto se sitúa Ballenoil, que ofrece la gasolina más barata con una media de 1,414 euros por litro. En cuanto al gasóleo, el precio más elevado del país se registró también este martes en una estación de servicio de Baza (Granada) y en otra ubicada en Baza (Ciudad Real), donde se llegó a pagar 2,1 euros por litro. En total, nueve gasolineras vendieron diésel a más de dos euros el litro. El gasóleo más barato volvió a encontrarse en Figueres (Girona), con un precio de 1,399 euros por litro, lo que supone un 33,4 % menos que el precio máximo del día y un 20 % por debajo de la media nacional. Por operadores, Moeve vuelve a encabezar la lista del gasóleo más caro, con un precio medio de 1,801 euros por litro en sus estaciones. Le siguen Enlive y BP Oil, ambas con una media de 1,774 euros. Al igual que en el caso de la gasolina, Ballenoil se posiciona como la opción más económica, con un precio medio de 1,663 euros por litro. Fuente: EFE.