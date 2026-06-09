En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 9 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.880,75 euros, cifra que refleja una variación del -3,42% en comparación con el día de ayer.

Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro durante los últimos días. Esta tendencia sugiere un crecimiento en el valor de Ethereum frente al euro, indicando un aumento en el interés y la demanda por la criptomoneda.

En la última semana, la cotización de Ethereum cayó un -8.45% y en el último año acumula un -61.33%, lo que evidencia una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones en ese periodo; estos datos subrayan la alta volatilidad y el riesgo asociados al activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 78.32%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que es mayor que la volatilidad anual del 55.94%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.