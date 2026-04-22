Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir gastos. Este miércoles, 22 de abril de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,5 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,5 euros y el diésel ronda los 1,73 euros por litro. Esta diferencia del -0.62% en la gasolina y del -1.29% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 22 de abril de 2026 es el siguiente: Durante este miércoles, 22 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un alto índice de octano, diseñado para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que la convierte en una opción preferida para vehículos deportivos y de lujo. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):