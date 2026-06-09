En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 9 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 48,51 euros. El valor de apertura refleja una variación del -176,62206 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro se ha mantenido estable en los últimos días. A pesar de que la situación actual muestra una estabilidad, es importante seguir monitoreando los movimientos del mercado para prever futuros cambios.

La cotización de Litecoin muestra un desempeño desfavorable: en la última semana registró un cambio del -8.27% y en el último año acumula una variación del -61.32%, evidenciando una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa significativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 30.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.59%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,5 euros.