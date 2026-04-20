En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este lunes, 20 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,51 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,67 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,78 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un 0.64% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.74%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 20 de abril de 2026 es el siguiente: Durante este lunes, 20 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un combustible que posee un índice de octano de 95, destinado a motores de gasolina que necesitan un rendimiento óptimo. Utilizar gasolina 95 en los vehículos puede aumentar la eficiencia del motor, disminuir el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes, lo que favorece un mejor rendimiento y protege el medio ambiente. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina. Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible. Por último, planifica tus rutas con antelación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.