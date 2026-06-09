En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 9 de junio de 2026 en España es de 70.400,51 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,15%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin sugiere un incremento en su valor, atrayendo más inversión en el mercado.

Bitcoin muestra una evolución bajista: en la última semana su cotización cayó -4.95% y en el último año retrocede -47.39%, lo que implica una rentabilidad negativa en ambos periodos y evidencia un deterioro del rendimiento para quienes han mantenido posiciones.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 37.84%, es mayor que la volatilidad anual de 35.61%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.400,5 euros.