En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 9 de junio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,3 euros. El valor de apertura refleja una variación del 442,4178 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 en 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido, lo que puede indicar un aumento en la confianza del mercado.

La cotización de Ripple ha mostrado una evolución claramente bajista: en la última semana cayó un 3.95% y en el último año acumula un descenso del 61.05%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa significativa para quienes mantuvieron la posición durante ese periodo, evidenciando presión vendedora y alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 53.98%, es menor que la volatilidad anual de 56.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.