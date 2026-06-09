En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este martes, 9 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 233,15 euros. El valor de apertura refleja una variación del 882,5525 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto indica un aumento en el interés y la demanda por este activo digital.

La tendencia sugiere un posible renacer del interés en criptomonedas, lo que podría influir en su crecimiento a corto plazo.

En la última semana, Bitcoin Cash ha caído un -18.08%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un -64.51%; esta evolución refleja una pérdida significativa de valor y una rentabilidad negativa en ambos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 118.17%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, en contraste con la volatilidad anual del 54.93% que sugiere un comportamiento mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 233,2 euros.