Solaria no conoce techo en un contexto bajista para la bolsa española: cuáles son los motivos (fuente: Shutterstock)

Solaria, que en lo que va de año sus títulos pierden un 6,47%, a menos de media hora del cierre de la sesión de hoy figura entre las empresas del Ibex 35 que más suben, con un incremento del 1,65% (llegó a estar más de 3 puntos porcentuales arriba), mientras el selectivo español cede un 0,45%. La pregunta entonces surge sin siquiera necesidad de formularla: ¿por qué este comportamiento en la cotización de la compañía especializada en energía solar fotovoltaica?

En XTB ensayan una respuesta. Los analistas de la casa de análisis e inversión hablan de una “tormenta perfecta” de catalizadores convergentes. “El Ministerio para la Transición Ecológica formuló esta semana la declaración de impacto ambiental favorable para dos nuevos parques eólicos de Solaria en Burgos, con una capacidad conjunta de 175 MW”, recuerdan, y añaden que el permiso despeja un obstáculo clave en la senda de crecimiento de la compañía y llega en un momento en que el título acumula una caída superior al 35% desde sus máximos del 26 de mayo.

Por su parte, la web especializada Investing destaca el argumento de XTB en el que hace referencia a que seis fondos, entre ellos Parvus Asset Management, JPMorgan Asset Management y BlackRock Advisors, mantienen posiciones cortas conjuntas superiores a los 107 millones de euros, equivalentes a más del 5% del capital social.

“Una concentración bajista de esa magnitud actúa como combustible potencial para un short squeeze: si los gestores de esos fondos deciden cubrir posiciones ante el avance del precio, la presión compradora puede retroalimentarse y amplificar la subida”, de acuerdo con XTB.

Para la casa de análisis, los fundamentales también respaldan el giro. En el primer trimestre de 2026, Solaria disparó su Ebitda un 53% hasta 113,2 millones de euros y su beneficio neto un 50% hasta 80,4 millones, impulsados por las nuevas plantas en operación y por los acuerdos con Merlin Properties para el desarrollo de centros de datos.

Lo cierto es que a ese contexto se suma la aprobación del impacto ambiental obtenida en julio para el macroproyecto de Spinazzola, en el sur de Italia, que combina 600 MW de solar, 325 MW de almacenamiento y 400 MW destinados a centros de datos.

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Morgan Stanley ve un potencial de revalorización del 15%

El banco estadounidense, si bien recortó recientemente el precio objetivo de Solaria, mantiene una estimación revisada que sigue implicando un potencial de revalorización superior al 15% desde los niveles de cotización actuales.

En tanto, el consenso de analistas se mantiene favorable, con un precio objetivo medio muy por encima de la cotización intradiaria de este miércoles, “lo que genera una brecha de valoración que históricamente atrae flujo comprador cuando aparecen catalizadores como el permiso anunciado esta semana”.

Por su parte, Investing arriesga que, de cara a los próximos meses, los inversores seguirán de cerca el calendario de desarrollo de los dos parques de Burgos y cualquier avance en los proyectos italianos de Spinazzola. “La evolución de las posiciones cortas será otro termómetro relevante: si los fondos bajistas aceleran el cierre de sus posiciones, el impulso alcista podría prolongarse más allá de lo que los catalizadores fundamentales por sí solos justificarían”, afirma.

Así las cosas, la web especializada en inversiones bursátiles concluye que la brecha entre el precio de mercado y los objetivos de los analistas deja margen para nuevas revisiones al alza si la compañía confirma en los próximos resultados que el crecimiento del primer trimestre no fue puntual.

Bank of America revisa la recomendación de Solaria

Bank of America pasa la valoración de “neutral” a “comprar”, aunque la principal recomendación en energías renovables de la entidad continúa siendo Grenergy, de acuerdo con la agencia de noticias Dow Jones Newswires.

Para los analistas del banco, cuya sede principal se encuentra en Charlotte (Carolina del Norte), la relación riesgo-recompensa ahora es más atractiva. “Mejoramos la recomendación dada la opción de riesgo-recompensa más favorable que se produce tras una corrección de más del 35% en las acciones desde el reciente máximo de aproximadamente 26 euros”.

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Con todo, creen que “esto es excesivo, más acorde con la disminución del impulso, lo que ofrece un punto de entrada atractivo antes de un día del mercado de capitales previsto para noviembre”.

“Nuestras previsiones de Ebitda para 2030, entre un 25% y un 30% inferiores, siguen estando entre un 25% y un 40% por encima de las previsiones y el consenso de Ebitda para 2026-27 y nuestro nuevo precio de salida de 19 euros (desde 25 euros) todavía ofrece un potencial de revalorización del 15%, con, en nuestra opinión, una opción de riesgo-recompensa favorable”, vaticinan los expertos de Bank of America.