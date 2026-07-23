Indra duplica su cartera de pedidos hasta los 20.533 millones y aumenta los ingresos un 30% en el primer semestre del año

Indra vuela en Bolsa un 6,03% a primera hora de la tarde porque puede soñar con convertirse en el campeón nacional de la industria de defensa española. La avalan los resultados del primer semestre con una cartera de pedidos de 20.533 millones de euros, cifra que habla de un aumento del 117% respecto a los seis primeros meses de 2025, impulsada principalmente por Defensa, que incrementó los pedidos en 7207 millones, a lo que se le suma la contribución inorgánica de Espacio (consolidación de la cartera de Hispasat e Hisdesat de 2722 millones) y por el contrato de Transport for London en Movilidad, que suma otros 605 millones.

Como contrapartida, la compañía que lidera desde hace poco más de un mes Josep María Recasens obtuvo un tímido resultado neto entre enero y junio que se situó en 219 millones de euros, tan solo un 2% por encima del mismo periodo de 2025, cuando alcanzó los 215 millones.

Fuerte crecimiento de los ingresos en todas las divisiones

Los ingresos, hasta junio de 2026, aumentaron un 30% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, hasta los 3179 millones de euros. A este fuerte aumento contribuyó que todas las divisiones de negocios presentaron incrementos: Espacio creció un 398%; Defensa, un 103%; ATM, un 16%; Minsait, un 3% y Movilidad, un 2%.

Por su parte, los ingresos en el segundo trimestre del año aceleraron su crecimiento interanual hasta un 43%, gracias a la excelente performance de todas las divisiones: Defensa incrementó su negocio en un 156%, con 628 millones de euros. Espacio un 403% (101 millones), ATM un 15% (161 millones), Movilidad el 2% (95 millones) y Minsait con un 4%, fue la que más sumó con 789 millones.

La contratación se acelera gracias a grandes proyectos internacionales

En cuanto a los nuevos pedidos (contratación neta), en los primeros seis meses de 2026 aumentó un 58%, con un fuerte crecimiento en todos los segmentos, destacando Movilidad con un crecimiento del 317%, principalmente impulsada por el contrato de gestión de la red de transportes de Londres en Reino Unido, que aportó 605 millones de euros del proyecto Transport for London. Le siguió el contrato de sistemas ferroviarios en Arabia Saudí, que sumó 126 millones del proyecto AVE La Meca-Medina; y el contrato de ticketing de Washington en Estados Unidos (Transportfor Washington), por 33 millones.

Indra duplica su cartera de pedidos hasta los 20.533 millones y aumenta los ingresos un 30% en el primer semestre del año EFE

Por su parte, la contratación en Defensa aumentó un 120%, principalmente por la fuerte contribución del proyecto Eurofighter, los Programas Especiales de Modernización (PEMs) de 171 millones de euros y el negocio de Simulación que abarca el sistema avanzado integrado de entrenamiento de vuelo como subcontratista de Airbus.

En tanto, la contratación en Espacio ascendió a un 98% gracias a América, por el negocio de servicios en Perú de Hispasat y por Hisdesat en España; mientras que en ATM aumentó un 57%, destacando el contrato de radares de vigilancia con la FAA en Estados Unidos, así como los contratos de fabricación de radares para el aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos, de radios en Egipto y diversos contratos en España.

Por último, la contratación en Minsait aumentó un 2% gracias a los crecimientos del 13% en Servicios Financieros y del 11% en AAPP y Sanidad.

Fuerte crecimiento del margen EBITDA

Al cierre del primer semestre, se colocó en el 14,4% frente al 10,8% de los seis primeros meses de 2025, con un crecimiento del EBITDA en términos absolutos del 72% al situarse en 456 millones de euros. Esta mejora de márgenes se explica principalmente por el mayor aumento de ingresos de las divisiones de mayor margen, Defensa y ATM, así como por la contribución inorgánica de Hispasat e Hisdesat.

En concreto, Defensa supuso el 45% de este parámetro, con 203 millones de euros; Espacio, el 17%, con 77 millones; Tráfico Aéreo, un 10%, con 46 millones; movilidad, un 1%, con seis millones; y Minsait, la rama de consultoría en servicios tecnológicos, aportó el 27% del EBITDA, con 124 millones.

El margen operativo hasta junio de 2026 fue del 10,7% contra el 9,9% del año anterior en el mismo plazo, y con un crecimiento en términos absolutos del 40%. Mientras el margen EBIT en los seis primeros meses del ejercicio se situó en el 9,9% frente al 8,6% del mismo periodo en 2025, y presentando el EBIT un crecimiento en términos absolutos del 51%.

El flujo de caja libre en estos mismos meses se colocó en 1487 millones de euros contra 65 millones en 2025, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización.

Con respecto a la deuda neta, el grupo terminó en junio de 2026 con una posición positiva de caja neta de 1033 millones de euros frente a una deuda neta de 583 millones en diciembre de 2025 y una posición positiva de caja neta de 4 millones en junio de 2025.

Recasens afirmó que los resultados del segundo trimestre del año demuestran claramente las capacidades industriales, de ejecución y de entrega en tiempo y forma de los contratos que forman parte de la cartera Indra, “lo que nos permite confirmar de nuevo nuestros objetivos para el conjunto del ejercicio 2026, y al mismo tiempo constituyen un inmejorable punto de partida para nuestro nuevo Plan Estratégico, en el que comenzamos a trabajar intensamente”.

Para concluir, que seguirán mejorando y haciendo crecer las capacidades industriales y tecnológicas de Indra a fin de aprovechar las oportunidades de crecimiento únicas que nos ofrecen los sectores de Defensa y Aeroespacial y de Tecnología.