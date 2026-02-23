Durante años, el comercio minorista ha funcionado como un indicador económico y social en España. La transformación de los hábitos de consumo, la digitalización acelerada y los desafíos logísticos han puesto a prueba a las grandes cadenas tradicionales, forzándolas a reconsiderar sus modelos de negocio. En este contexto, el retail experimenta un cambio acelerado y la adaptación se ha convertido en una norma esencial para la supervivencia en el sector. Importantes comercios a lo largo del país han reevaluado su modelo y están en proceso de ajustarse a esquemas de trabajo más modernos: están reduciendo su presencia física para potenciar formatos más ágiles y digitales. Este cambio se manifiesta en la reducción de los locales físicos de El Corte Inglés, que tiene planes de cerrar otras 60 tiendas en su línea de viajes. La reconocida cadena está en un proceso de remodelación y estos nuevos ajustes son parte de su adaptación a los nuevos modelos de venta digitales. El Corte Inglés ha cerrado en los últimos años algunos de sus centros comerciales más emblemáticos, como el de Méndez Álvaro, el de Arroyosur, el de La Vaguada o el de Parquesur. Así también como el hipermercado Hipercor y 47 supermercados Supercor. Sin embargo, esto no se trata de un cierre masivo, sino un plan de renovación integral que afecta a 60 oficinas de El Corte Inglés, en donde se buscará implementar un modelo de “retail”. Este esquema se basa en la división turística del grupo sobre un total de más de 430 agencias en todo el país. Ahora, El Corte Inglés mantiene el plan de reformulación del modelo de negocio con promociones digitales y el foco puesto en potenciar este tipo de ventas. Los 60 centros que ha cerrado de forma temporal ahora la cadena forman parte de su línea de viajes, que comprenden las agencias en sus centros comerciales y algunas que tiene a pie de calle. El motivo principal es la popularización de plataformas como Trivago y de los vuelos low cost ofrecidos por distintas aerolíneas. Estas propuestas producen un cambio en los hábitos de consumo donde cada vez se organizan más viajes de forma individual y ya no se compran paquetes en una agencia física. La transformación de Viajes El Corte Inglés incluye una fuerte inversión en tecnología. Los clientes podrán concretar una cita previa para recibir una atención más eficiente y las oficinas remodeladas dispondrán de pantallas retroiluminadas con imágenes de alta resolución y sistemas de iluminación modulable. El rediseño de estas agencias, algunas ubicadas a pie de calle y otras dentro de centros comerciales, se basa en una visión centrada en el cliente. Los nuevos entornos abiertos tienen el objetivo de ser elegantes y funcionales, con zonas lounge, sofás cómodos y asesoramiento individualizado. El objetivo es que el cliente se sienta cómodo desde el primer momento y se encuentre motivado a contratar paquetes turísticos. En su página web, El Corte Inglés confirmó el objetivo de estos cambios: “Trabajaremos con esmero para conseguir que nuestros clientes vivan una buena experiencia a través de nuestro compromiso, altos estándares de calidad y la atención especializada de nuestros profesionales”. Sin embargo, todos estos cambios buscarán no perder el toque humano. Los asesores mantendrán un rol clave en las tiendas, con conocimientos específicos sobre los distintos destinos y la capacidad de adaptar las recomendaciones al estilo del cliente.