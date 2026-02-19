La inflación en España sigue en el centro del debate económico y condiciona las decisiones de ahorro de millones de familias. Aunque el encarecimiento de precios se moderó en los últimos meses, el impacto acumulado en alimentos, vivienda y transporte mantiene la presión sobre el poder adquisitivo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC de enero se revisó a la baja hasta el 2,3%, seis décimas menos que el mes anterior, en parte por la menor subida de la electricidad y el abaratamiento de combustibles. Con este escenario de inflación moderada pero persistente y con movimientos en el mercado de divisas, las cuentas en moneda extranjera ganan interés como alternativa para diversificar el ahorro o proteger el capital ante posibles cambios en el valor del euro. La inflación en España encadena tres meses a la baja desde el máximo de octubre, cuando alcanzó el 3,1%. Sin embargo, la inflación subyacente se mantiene en el 2,6%, “la misma tasa que en diciembre”, según datos del INE. Este indicador refleja que la presión en precios estructurales aún persiste. El contexto internacional también influye. El euro cayó por debajo de 1,18 dólares tras señales de cautela de la Reserva Federal de EE. UU. sobre futuras bajadas de tipos. El Banco Central Europeo fijó el cambio en 1,1753 dólares (19 de febrero), reflejo de la volatilidad cambiaria que puede afectar a quienes ahorran en divisas. Si bien los rumores sobre una posible salida anticipada de Christine Lagarde apenas movieron el mercado, este clima de incertidumbre monetaria explica por qué algunos ahorradores miran alternativas como cuentas en dólares o libras para diversificar su patrimonio. De este modo, los ciudadanos interesados beneficiarse del cambio de divisa en España pueden abrir una cuenta en moneda extranjera y transferir el capital deseado para convertirlo en la divisa elegida. Según lo expone Javier Mezcua, experto financiero en HelpMyCash, este tipo de cuentas "Funcionan como una cuenta corriente cualquiera, solo que en lugar de almacenar euros, se utilizan para guardar dinero en otra moneda, como por ejemplo dólares, libras, etc..” No obstante, antes de considerar el ahorro en moneda extranjera a través de una institución bancaria, es aconsejable conocer los beneficios y las desventajas de este tipo de cuentas. En España, existen normativas y sanciones económicas que regulan el uso de divisas extranjeras. Según del uso que se le dará a la cuenta en moneda extranjera será recomendable o no. Suelen ser interesantes para quienes realicen habitualmente pagos e inversiones en otras monedas distintas al euro. Si este no es el caso personal del ciudadano, entonces existen otras formas de rentabilizar el capital ahorrado. Este tipo de cuentas pueden ser especialmente beneficiosas para los inversores que especulan con el valor de monedas extranjeras. “La ventaja de estas cuentas es que se pueden aprovechar las fluctuaciones del mercado en divisas a tu favor, escogiendo el momento en el que quieres convertir tus euros en otra moneda", explica el experto. Sumado a eso, estas cuentas pueden ser útiles en diversas situaciones. “Si viajas a Estados Unidos en un año y quieres cambiar euros por dólares, puedes hacer la conversión cuando creas que será más rentable y guardar los dólares en la cuenta hasta que sea necesario", comenta Mezcua. A la hora de hacer pagos en otras monedas, se puede ahorrar la comisión por cambio de divisa, ya que no se deben convertir los euros en dólares constantemente. Por otra parte, se deberá tener en cuenta que los beneficios obtenidos a través de este método deberán tributar, con una retención del 19% que genere la cuenta para los habitantes de España. A su vez, no suelen permitir domiciliaciones y es habitual que este tipo de cuentas tengan una comisión por su mantenimiento. Las cuentas en monedas extranjeras también pueden estar sujetas a riesgos relacionados con las fluctuaciones constantes de los diferentes tipos de monedas. “Si usas euros en tu vida diaria, pero guardas dólares, en el momento en que quieras convertir esos dólares en euros puedes perder dinero si el tipo de cambio es peor que el que había anteriormente", explicó Javier Mezcua. Si se va a utilizar una cuenta en divisas extranjeras como cuenta de ahorro, siempre se tendrá la posibilidad de elegir el momento en el que se quiere retirar el dinero. Este método permite esperar hasta el momento en el que el tipo de cambio sea más favorable, aunque si se necesita el dinero con urgencia, los ahorros pueden estar atados a pérdidas producidas por las fluctuaciones del mercado. Es importante destacar que, en el caso de cuentas en el extranjero, si el país donde se encuentra la cuenta ha aplicado una retención sobre los intereses, el contribuyente puede deducir dicha retención en su declaración de la renta en España, siempre que exista un convenio de doble imposición entre ambos países. La retención del 19% sobre los intereses generados por cuentas en divisas extranjeras en España se basa en la normativa fiscal vigente que regula los rendimientos del capital mobiliario. Según la Agencia Tributaria, los intereses obtenidos, ya sea en cuentas nacionales o extranjeras, tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) conforme a los siguientes tramos. Este esquema impositivo se aplica tanto a los intereses generados en cuentas nacionales como en cuentas en el extranjero, siempre que el titular sea residente fiscal en España. Para más información y detalles sobre la tributación de rendimientos del capital mobiliario, puedes consultar la página oficial de la Agencia Tributaria.