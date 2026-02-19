Europa se prepara para implementar los cambios migratorios más significativos en décadas. El nuevo ETIAS será un requisito indispensable para aquellos que ingresen al Espacio Schengen sin visado. Asimismo, el EES sustituirá el sellado manual del pasaporte. Según la Comisión Europea, el sistema “comenzará a operar en el último trimestre de 2026” y, por el momento, “no se requiere ninguna acción de los viajeros”. No obstante, es recomendable familiarizarse con los procedimientos y las excepciones. A pesar de que pueda generar confusión, estos permisos de viaje poseen gestiones diferentes y se aplican a diversas situaciones. El EES es un registro digital en frontera que se completa al momento de la llegada. Por otro lado, el ETIAS es un permiso previo necesario para poder viajar. El ETIAS debe ser tramitado antes de embarcar y es obligatorio para quienes no requieren visado. La Unión Europea ha confirmado la hoja de ruta tras varios retrasos. Primero, se activó el sistema EES en octubre de 2025. Posteriormente, seis meses después (abril), el ETIAS será obligatorio. El ETIAS es una autorización electrónica destinada a quienes ingresan sin visa por estancias cortas. El Consejo de la UE sostiene que el sistema “permitirá identificar a las personas que puedan suponer una amenaza a la seguridad antes de que lleguen”. Su objetivo es filtrar riesgos y agilizar el control migratorio. Los viajeros deberán completar un formulario digital que incluya datos personales, antecedentes y viajes a zonas de conflicto. La Comisión Europea especifica que la mayoría de las solicitudes se aprueban en minutos. La autorización tendrá una validez de tres años o hasta la expiración del pasaporte, lo que suceda primero. El ETIAS será un proceso sencillo, ágil y completamente digital. Los pasos oficiales son: El requisito se aplicará a ciudadanos de naciones que actualmente no requieren visado. La lista comprende más de 60 países. Entre ellos se encuentran: No se verá afectada la situación de ciudadanos de la Unión Europea ni de aquellos que ingresen con una visa de larga duración. No obstante, quienes viajen con un pasaporte no europeo deberán presentar la solicitud de ETIAS. El sistema almacenará, al momento de ingresar al territorio, la siguiente información: El EES será de carácter obligatorio para todos los viajeros que no posean ciudadanía europea y que deseen ingresar al Espacio Schengen. Este requisito afecta tanto a turistas como a viajeros de negocios provenientes de Latinoamérica, Asia y África. De acuerdo con la normativa europea, no es necesario llevar a cabo el registro de: