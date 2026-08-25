El Formulario 210 es el documento que deben utilizar determinadas personas naturales para cumplir con esta obligación.

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La DIAN confirmó que el Formulario 210 es el documento que deben utilizar las personas naturales y asimiladas residentes en Colombia que están obligadas a presentar la declaración de renta. Para la temporada tributaria de 2026, el formulario debe contener la información correspondiente al año gravable 2025, es decir, los ingresos, patrimonio, deducciones y demás conceptos registrados durante ese período .

El instructivo del Formulario 210 corresponde a la Declaración de Renta y Complementarios de Personas Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes . El documento permite reportar la información económica del contribuyente y realizar la liquidación correspondiente.

¿Quiénes deben presentar el Formulario 210 ante la DIAN?

El Formulario 210 está dirigido a personas naturales y asimiladas residentes fiscales en Colombia, además de las sucesiones ilíquidas de causantes que tenían la condición de residentes fiscales.

Esto significa que no todos los colombianos que recibieron ingresos durante 2025 necesariamente tienen que presentar este formulario. La obligación depende de las condiciones tributarias de cada persona y de los topes establecidos por la DIAN para el respectivo año gravable.

Entre quienes pueden estar obligados se encuentran trabajadores dependientes, independientes, comerciantes, profesionales, rentistas y otras personas naturales que cumplan los requisitos para declarar.

Las personas jurídicas, por su parte, no utilizan este formulario para su declaración de renta.

Confirmado por la DIAN: el Formulario 210 obliga a estos colombianos a declarar renta y cuándo corresponde hacerlo. ChatGPT

¿Qué información se debe declarar en el Formulario 210?

Uno de los componentes centrales del formulario es el patrimonio del contribuyente. Allí se deben reportar los bienes y derechos que correspondan al cierre del período fiscal.

La estructura contempla diferentes elementos patrimoniales y permite determinar posteriormente el patrimonio líquido, de acuerdo con los activos y las obligaciones del contribuyente.

También se deben incorporar los ingresos y los conceptos que correspondan a cada una de las categorías de renta.

¿Qué ingresos se reportan en el Formulario 210?

El formulario organiza los ingresos en diferentes categorías. Entre ellas aparecen las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas no laborales, las pensiones y los dividendos y participaciones.

En las rentas de trabajo pueden incluirse los ingresos provenientes de actividades laborales y los conceptos que tengan el tratamiento tributario correspondiente.

Por otro lado, las rentas de capital y no laborales permiten registrar conceptos como rendimientos financieros, arrendamientos y otros ingresos, según la naturaleza de cada operación.

El formulario también tiene una sección específica para dividendos y participaciones, cuya liquidación depende del tratamiento tributario aplicable.

¿Qué deducciones pueden incluirse en el Formulario 210?

El Formulario 210 contempla diferentes deducciones tributarias, siempre que el contribuyente cumpla las condiciones exigidas por la legislación.

No todos los gastos personales pueden descontarse automáticamente de los ingresos. Cada concepto debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas tributarias y contar con los soportes correspondientes.

El instructivo, por ejemplo, establece condiciones específicas para determinados costos y deducciones relacionados con la actividad productora de renta.

Por esta razón, antes de presentar la declaración es importante revisar los certificados y documentos que respaldan cada valor incluido.

¿El Formulario 210 significa que todos los que lo presentan deben pagar impuesto de renta?

No necesariamente. Presentar la declaración de renta y tener un impuesto por pagar son situaciones diferentes. El formulario permite informar la situación económica del contribuyente y, posteriormente, realizar la liquidación para establecer el resultado tributario.

La DIAN contempla una sección específica para los descuentos tributarios. El impuesto neto de renta surge después de restar los descuentos que resulten procedentes al impuesto sobre las rentas líquidas gravables.

Por eso, una persona puede estar obligada a presentar declaración y el resultado final de su liquidación determinará si tiene un saldo a pagar o el resultado que corresponda.

¿Cuáles son las fechas de declaración y pago de renta en agosto de 2026?

Para personas naturales, el calendario de la DIAN establece las siguientes fechas de declaración y pago, según los dos últimos dígitos del NIT:

Últimos dígitos del NIT Fecha máxima

01-02 12 de agosto

03-04 13 de agosto

05-06 14 de agosto

07-08 18 de agosto

09-10 19 de agosto

11-12 20 de agosto

13-14 21 de agosto

15-16 24 de agosto

17-18 25 de agosto

19-20 26 de agosto

21-22 27 de agosto

23-24 28 de agosto

25-26 31 de agosto

Importante: estas fechas corresponden específicamente al calendario de agosto para personas naturales, según los últimos dígitos del NIT.

Los contribuyentes cuyos vencimientos se encuentran posteriormente deben consultar el calendario completo de la DIAN para identificar el día máximo de presentación y pago.

¿Dónde se diligencia el Formulario 210 de la DIAN?

El trámite se realiza mediante los servicios digitales de la DIAN. El contribuyente debe ingresar al portal de la entidad, seleccionar “Usuario Registrado” y acceder a la cuenta correspondiente.

Una vez dentro, debe seleccionar la opción para diligenciar y presentar el Formulario 210 y escoger el año gravable que corresponde a la declaración.

La plataforma puede ofrecer una declaración sugerida con información previamente reportada a la DIAN. Sin embargo, el contribuyente debe revisar los datos antes de aceptar y presentar el formulario.

¿Qué documentos debe tener para diligenciar el Formulario 210?

Antes de comenzar el trámite, es conveniente tener a la mano los documentos que permitan comprobar la información que será reportada.

Entre ellos pueden encontrarse:

RUT actualizado.

Documento de identidad.

Extractos bancarios.

Certificados de ingresos y retenciones.

Certificados de honorarios, comisiones o servicios.

Documentos relacionados con bienes inmuebles.

Información de vehículos.

Certificados de rendimientos financieros.

Certificados de deudas y créditos.

Certificados de intereses pagados por créditos de vivienda.

Certificados de aportes a fondos de pensiones.

Soportes de las deducciones que pretenda incluir.

La revisión de estos documentos es clave para evitar presentar información equivocada o dejar por fuera conceptos que deban ser reportados.

¿Qué pasa después de diligenciar el Formulario 210?

Una vez cargada y revisada toda la información, el contribuyente debe completar el proceso de presentación mediante los mecanismos habilitados por la DIAN.

El formulario realiza la liquidación correspondiente y contempla el cálculo del impuesto sobre las rentas líquidas gravables, los descuentos tributarios y otros conceptos que correspondan.

En el caso de los dividendos, por ejemplo, el formulario cuenta con casillas específicas para determinar el tratamiento tributario de estos ingresos.