Banco Santander presenta hoy su plan estratégico para 2026-2028 en su Investor Day en Londres por el que prevé alcanzar un beneficio de más de 20 000 millones de euros para 2028, frente a las ganancias de récord de 14.100 millones que obtuvo en 2025. El banco que preside Ana Botín explica que este resultado resultaría de un retorno sobre el capital tangible (RoTE) superior al 20% en 2028, respaldado por un crecimiento de ganancias por acción de dos dígitos cada año entre 2026 y 2028. Para ello, además, aspira a alcanzar más de 210 millones de clientes, frente a los 180 millones a finales de 2025. Asimismo, la entidad cántabra también establece como un elemento central de la estrategia centrarse en negocios y mercados capaces de generar rentabilidades superiores al coste del capital. “La exitosa estrategia de fusiones y adquisiciones del banco en los últimos 12 meses está simplificando la presencia del grupo, a la vez que refuerza su presencia en dos mercados clave: el Reino Unido con TSB y Estados Unidos con Webster”, argumenta. El consejo de administración propondrá someter a la aprobación de la próxima junta general anual (JGA), prevista para el próximo 27 de marzo, un dividendo complementario en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 12,5 céntimos de euro por acción. En consecuencia, el dividendo total en efectivo por acción con cargo a los resultados de 2025 será de 24 céntimos de euro, lo que supone un incremento de más del 14% en relación a 2024. El dividendo complementario en efectivo de 2025 se abonará el 5 de mayo de este año. Así, la remuneración total al accionista con cargo a los resultados de 2025 será de aproximadamente 7050 millones de euros, esto es alrededor del 50% del beneficio atribuido del grupo para 2025. El pago se repartirá aproximadamente a partes iguales entre dividendos en efectivo y programas de recompra de acciones y representa una rentabilidad equivalente de aproximadamente el 4,5%. En concreto, a partir de los resultados de 2027 el grupo pretende aumentar el componente de dividendo en efectivo de la remuneración a los accionistas a alrededor del 35% de los beneficios del grupo (frente al 25% actual), con un 15% asignado a recompras de acciones, y tiene como objetivo más que duplicar el dividendo en efectivo por acción para 2028 en comparación con 2025. Vale destacar que el precio de la acción de Banco Santander aumentó más del 75 % en los últimos 12 meses. A principios de febrero, el banco inició un programa de recompra de acciones de aproximadamente 5.000 millones de euros, que comprende aproximadamente 1.800 millones de euros con cargo a los resultados del segundo semestre de 2025, así como aproximadamente 3.200 millones de euros vinculados al exceso de capital procedente de la venta del 49 % de Santander Polonia. El banco sostiene que las inversiones en datos e inteligencia artificial (IA) son un factor clave de la Transformación ONE, totalmente integradas en los negocios y centradas en experiencias de cliente hiperpersonalizadas, productividad de primera línea impulsada por IA y automatización integral de procesos. Para 2028, el banco prevé generar más de 1000 millones de euros de valor de negocio anuales (ahorro de costes más ingresos) gracias a las iniciativas de datos e IA, lo que contribuirá en torno a un punto porcentual a la mejora de la relación coste-beneficio del grupo. Por último, Banco Santander seguirá aprovechando sus cinco negocios globales (Retail, Openbank, CIB, Wealth y Payments) para optimizar la rentabilidad y mejorar el valor del cliente.