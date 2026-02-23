El día comenzó con una enorme expectativa sobre cómo abrirán esta mañana las Bolsas europeas tras la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anula gran parte de los aranceles establecidos por la Administración Trump a sus socios comerciales, decisión a la que le siguió la reacción del presidente estadounidense estableciendo una tarifa global del 15% con carácter temporal por 150 días, que es lo que le permite la ley. “Esperamos que hoy las Bolsas europeas abran a la baja, siguiendo de esta forma el comportamiento que muestran de madrugada los futuros de los índices estadounidenses”, arriesgaron los analistas de Link Securities. ¿Acertaron los analistas de la Agencia de Valores española? Sí, pero con una excepción. Mientras a primeras horas de la tarde el EuroStoxx 50, referencia europea, baja un 0,11%, el DAX 40, índice alemán, lo hace un 0,54%. A esta pendiente descendente, en cambio, la rompe el Ibex 35 que incrementa su valor un 0,95%, alcanzando los 18.358 puntos, cuando la semana pasada cerró en 18.186 puntos. El desmarque del selectivo español se explica, con permiso de ACS, por la banca que, al igual que la semana pasada, vuelve a mandar en el parqué. Y si no veamos que sucedió hasta el viernes pasado. CaixaBank cerró al tope del Ibex 35, con una subida del 9,49% en las cinco sesiones, comportamiento que consolidó a la entidad como uno de los títulos más sólidos del índice en los últimos meses. Por detrás de los catalanes aparece Bankinter y Banco Santander con alzas del 7,27 y 7,20%, respectivamente. También fueron muy buenas opciones para los inversores Banco Sabadell (+5,18%), Unicaja Banco (+4,37%) y BBVA (+3,87%). Historia que se repite en la sesión de hoy. A las 15:00 horas, Banco Santander sube un 3,42%, seguido de Banco Sabadell que lo hace otro 2,80% y Bankinter (+2,64%). En las puertas del podio encontramos a BBVA con un alza de 2,01%, por delante de Unicaja y CaixaBank con subas del 1,91 y 0,32%, respectivamente. ¿Por qué los bancos empujan al Ibex 35 a nuevos máximos históricos, a pesar de la nueva (y otra vez) incertidumbre arancelaria? Por el informe que antes de la apertura del mercado publicó Deutsche Bank, en el que la entidad germana eleva el precio objetivo de los seis bancos que cotizan en el selectivo español. Para los analistas de la entidad, la banca española rompió la barrera de valoración luego de demostrar en 2025 una resiliencia del margen de intereses (NII) superior a la esperada en un entorno de tipos más bajos. Así pues, en el informe publicado hoy sostiene que en España los bancos están “mejor preparados tras esquivar el golpe de la bajada de tipos”. Punto seguido, Deutsche Bank recalibra su visión del sector y eleva los precios objetivos en todas las entidades. También mejora la recomendación en tres de ellas. Veamos. Por una parte reafirma su confianza en los dos grandes bancos nacionales, el Santander y BBVA. Tanto a la entidad que preside Ana Botín como a la que lidera Carlos Torres Vila, además de mantener su recomendación de ‘comprar’, eleva sus precios objetivos hasta 11,50 euros, desde 9,80, en el caso de Santander, mientras que el precio objetivo de la entidad vasca lo sube a 21,25 euros desde los 19,75 euros anteriores. En cuanto a Banco Santander, la entidad cántabra recibe también otro mejora de valoración, en este caso del 44%, por parte de RBC. Asimismo, los analistas del principal banco alemán elevan la recomendación de Bankinter, Banco Sabadell y CaixaBank. En el caso de los dos primeros, pasan a ‘comprar’ desde ‘mantener’, al tiempo que incrementan sus precios objetivos hasta 15,80 euros (desde 13,50) y 3,80 euros (desde 3,40), respectivamente. En lo que se refiere al banco que preside Tomás Muniesa, Deutsche Bank modifica su recomendación a ‘mantener’ desde ‘vender’, con un nuevo precio objetivo de 11,05 euros, cuando el anterior lo fijó en los 9,15 euros. En cuanto al sexto banco por volumen, Unicaja, la entidad alemana reitera la recomendación de ‘mantener’, aunque eleva ligeramente su valoración hasta los 2,75 euros desde la antigua valoración de 2,55 euros. Asimismo, Deutsche Bank prevé que la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se sitúe en la mayoría de entidades en o por encima del 20% a partir de 2027, con excepciones como Sabadell que la baja al 15%. Más brusco es el descenso del RoTE para Unicaja, ya que lo calcula en alrededor del 10%. Según Deutsche Bank, el crédito vuelve a convertirse en uno de los principales motores del sector. A cierre de 2025, el saldo vivo de hipotecas creció un 3,7% interanual, mientras que el crédito a empresas avanzó un 3%, confirmando la recuperación de la actividad tras el proceso de desapalancamiento de ejercicios anteriores. Los analistas de la entidad subrayan que esta mejora no es puntual, “sino que sienta las bases para un crecimiento sostenido del margen de intereses en los próximos años”. Por su parte, las comisiones muestran un comportamiento sólido, impulsadas especialmente por la gestión de activos y los negocios de seguros, que compensan la presión en algunas comisiones bancarias tradicionales. La eficiencia es otro de los pilares del diagnóstico. El ratio coste/ingresos del sector se situó en torno al 38% en 2025 en CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja, con previsión de mejora progresiva hasta aproximarse al 35% en 2028, apoyado en la disciplina de costes y en las inversiones en tecnología y transformación. En cuanto a la calidad de los activos, el informe destaca la solidez del entorno crediticio. La ratio de morosidad se situó en el 2,78% y el coste del riesgo se mantuvo estable en torno a 34 puntos básicos, niveles que reflejan un contexto macro todavía favorable y una gestión prudente del riesgo por parte de las entidades, tal como lo destacó Dow Jones Newswires.