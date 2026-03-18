Al cierre del mercado de ayer, Puig Brands anunció el nombramiento de José Manuel Albesa como consejero delegado (CEO), cargo hasta ese momento en poder de Marc Puig, que dimitió de esa función para centrarse en la presidencia ejecutiva de la empresa de la multinacional de moda catalana con la misión de profundizar la estrategia de fusiones y adquisiciones. Por su parte, Miquel Angel Serra Durán fue designado como nuevo director financiero (CFO) de la compañía, en sustitución de Joan Albiol, que mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración, según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mientras los analistas apoyan el movimiento producido en lo más alto de la cúpula de gobierno del gigante español, que gestiona, entre otras marcas, Carolina Herrera o Nina Ricci, los inversores reaccionan en sentido inverso empujando la acción de la compañía a una desvalorización del 2,69% a dos horas del cierre de la sesión. Esta caída, la segunda más pronunciada por detrás de Acciona que cae un 3,54%, se produce en una jornada en la que el Ibex 35 cotiza en verde. Hay que destacar, además, que estos cambios en los cargos de máxima responsabilidad de Puig se producen en un momento en el que la empresa está próxima a lanzar el nuevo plan estratégico, tras concluir el correspondiente al periodo 2021-2025 con todos los objetivos cumplidos. Lo cierto es que el nombramiento de Albesa como CEO no tomó por sorpresa a quienes siguen el día a día de la compañía, ya que se venía rumoreando desde su nombramiento como director general adjunto. De este modo, al abandonar Puig el cargo de consejero delegado, la empresa catalana separa las funciones de presidente y CEO, de acuerdo con las buenas prácticas de gobierno corporativo para principales empresas que cotizan en el Ibex 35. Marc, además de continuar centrado en las estrategias de fusiones y adquisiciones, “trabajará estrechamente con José Manuel Albesa para alinear la visión estratégica y seguirá involucrado en nombramientos clave y continuará ejerciendo como custodio de la cultura y los valores de Puig”, explicó la empresa en el documento enviado a la CNMV. En tanto, Albesa será propuesto como nuevo miembro del Consejo de Administración de Puig, que deberá ser aprobado en la próxima junta general de accionistas, en mayo de 2026. Vale destacar que Albesa es un histórico de Puig Brands, empresa a la que se incorporó en 1998, pasando por todas las áreas claves de la compañía, desde los puestos de alta dirección que ocupó en desarrollo de marca, marketing y operaciones, desempeñando un papel central en el desarrollo estratégico y la expansión internacional de la cartera de fragancias y moda de Puig. Hasta su nombramiento como nuevo CEO, Albesa compaginó su puesto de director general adjunto, cargo al que llegó hace tan solo seis meses, con el de presidente de Belleza y Moda. Mientras las casas de análisis aplauden la separación de funciones decididas por Puig, los inversores castigan la acción de Puig con dureza, aunque ello no impide una revalorización de la empresa de 5 puntos porcentuales desde inicios de año. Así las cosas, los analistas de Alantra Equities mantuvieron su recomendación de “comprar” y elevaron el precio objetivo de 19,55 a 19,65 euros, con un potencial alcista del 25,4% frente a la cotización actual. Para los expertos de Renta 4 se trata de una noticia positiva que refuerza la independencia y profesionalización del equipo gestor y la gobernanza corporativa de la compañía con una transición suave “y esperamos continuista”, manteniendo la creatividad y el carácter emprendedor de una empresa familiar con más de 100 años de existencia. El banco de inversión español después de recordar que el próximo 14 de abril Puig celebrará su Capital Markets Day en el que ofrecerá información actualizada sobre su estrategia y sus prioridades a largo plazo, reitera la recomendación de “sobreponderar” con un precio objetivo de 22,10 euros por acción. Desde Banco Sabadell también llegó la aprobación a un nombramiento que considera “esperado” desde que Albesa fue ascendido a adjunto al CEO el pasado mes de septiembre. “Hasta entonces”, recuerda en su informe, “esa figura no existía en la compañía”. Banco Sabadell reafirma su consejo de “sobreponderar” sobre las acciones de Puig, a las que otorgan un precio objetivo de 23,7 euros. En 2025 la empresa catalana obtuvo ventas netas récord de 5.042 millones de euros, cifra que explica un incremento del 5,3% en términos reportados y del 7,8% a perímetro y tipo de cambio constantes (LFL). El beneficio neto atribuido ascendió a 594 millones, esto es un 11,9% más que en 2024, con un margen del 11,8%. Asimismo, en la presentación de esa cuenta de resultados, Puig reiteró su intención de distribuir alrededor del 40% del beneficio neto reportado como dividendo, en línea con su trayectoria histórica. En concreto, en 2026 pagará un dividendo de 237 millones, equivalente a 0,42 euros por acción, con cargo al ejercicio 2025, sujeto a la aprobación de la junta general de accionistas. La cartera de marcas de Puig incluye etiquetas de la talla de Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Dries Van Noten, Byredo, Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur, Uriage, Apivita, Dr. Barbara Sturm, Kama Ayurveda y Loto del Sur. También las licencias Christian Louboutin, Antonio Banderas, Adolfo Dominguez, Comme des Garçons y Benetton.