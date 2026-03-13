¿Repsol va camino a convertirse en el valor estrella del Ibex 35? Aún es temprano para asegurarlo. Pero que los títulos de la petrolera estén entre las principales preferencias de analistas e inversores se explica por el incremento de sus valores desde el comienzo de la guerra de Irán y la subida del precio del crudo que acarreó, que ya lleva desde comienzo de año una revalorización de su cotización de casi el 43% a primera tarde de hoy. Para RBC Capital Markets la empresa está posicionada para beneficiarse de un esperado efecto dominó en los niveles de inventario de destilados ante las interrupciones derivadas del conflicto en Oriente Medio. “Los acontecimientos recientes sugieren que 2026 será cualquier cosa menos normal, una interrupción significativa en el complejo de refino de Oriente Medio que prepara el escenario para reducciones materiales de inventario”. Párrafo siguiente, añade que “estas presiones son más agudas en el frente de los destilados, y nuestro análisis sugiere que incluso un conflicto de corta duración podría mantener la presión al alza sobre los márgenes de refino durante un periodo prolongado”. En RBC incluso arriesgan que si continúan las interrupciones a corto plazo y daños limitados por estos ataques a la infraestructura energética, el “efecto dominó está en marcha”, por lo que creen que estos eventos podrían mantener la presión al alza sobre los márgenes de refino a lo largo de 2026, “beneficiando a Repsol como un gran productor de destilados en Europa”. De hecho, el banco de inversión modificó la calificación de la acción de “infraponderar” a “sobreponderar”, mientras elevó el precio objetivo de 20 euros a 25 euros. Por último, RBC vaticina que Repsol podría incrementar su dividendo entre un 6% y un 7% anual a medio plazo, “una cifra superior a la de la mayoría de sus homólogos del sector”. Los analistas de Jefferies se mueven en la misma sintonía que sus colegas de RBC, ya que ellos mejoraron el precio objetivo a 25 euros por acción, desde los 24 euros anteriores, y reiteraron su consejo de “comprar”, quienes afirman que Repsol presenta un marco financiero sólido y una valoración atractiva. “Incluimos la proyección del CMD y aumentamos el beneficio neto para 2026-28 entre un 4% y un 8%, el CFFO entre un 1% y un 5% y el FCFE (después de dividendos a minoritarios, arrendamientos y pagos híbridos) entre un 1% y un 11%”, añaden. Asimismo, valoran su continuo enfoque en la remuneración al accionista, máxima prioridad, respaldada por un mayor flujo de caja procedente de la alta graduación de Upstream, la optimización de la refinación, el crecimiento de la venta minorista y la disciplina de capital. En Jefferies valoran positivamente que Repsol no tiene exposición a activos en Oriente Medio. “Si persisten los elevados precios y márgenes actuales, Repsol se beneficiará, dado que no tiene exposición de activos a Oriente Medio”, aseguran sus expertos. Al menos eso es lo que opinan los analistas de Bankinter, ya que no sólo reiteran su recomendación de “comprar”, sino que elevan el precio objetivo hasta los 26 euros por acción, con un potencial alcista del 16,2% frente a la cotización actual. Basan su análisis en que Repsol se verá beneficiada de un entorno positivo para el petróleo y gas, en un contexto de tensión geopolítica muy elevada y guerra en Irán. Al igual que Jefferies, en la entidad naranja destacan que lo que le favorece a Repsol es que no tiene activos en la zona e implica un alza de los precios. Asimismo, estos expertos consideran entre los principales puntos fuertes de la petrolera la posible fusión de su negocio en Estados Unidos, la fortaleza de su balance, la elevada remuneración al accionista “y el hecho de que cotice a múltiplos atractivos”. Goldman Sachs decidió mantener su recomendación de “compra” y elevó el precio objetivo de 22 a 24 euros por acción. De acuerdo a sus analistas, el potencial alcista es de un 7,3% frente a la cotización actual. La acción de Repsol se está comercializando a 22,76 euros, esto es un incremento del 2,20% con respecto a ayer jueves.