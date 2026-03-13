Indra sigue en su estrategia de ampliar productos y mercados, incluso a través de alianzas como la que informó esta mañana con la alemana Diehl Defence. El objetivo del acuerdo es impulsar de forma conjunta el desarrollo y producción de sistemas de defensa aérea y misiles para reforzar la base industrial, la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica europea. “Tenemos la responsabilidad de forjar acuerdos tecnológicos e industriales en Europa para entregar a los ejércitos aliados sistemas de defensa cada vez más avanzados, cumpliendo con plazos ajustados y con volúmenes de producción cada vez más elevados. Esto requiere cambiar la forma en la que veníamos trabajando y adaptarnos al nuevo contexto”, puntualizó Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra. El acuerdo se firmó en la sede de la división de defensa de Diehl en Überlingen (Alemania) por el propio Escribano y José Vicente de los Mozos, CEO de la multinacional, junto a Helmut Rauch, CEO de Diehl Defence, y Roland Greiner, vicepresidente de Ventas Internacionales de la empresa alemana para Latinoamérica, España y Portugal. Indra especificó que a través de este acuerdo las compañías desarrollarán sistemas de defensa aérea basados en tierra (Ground-Based Air Defence - GBAD) multicapa. En el corto plazo, se enfocarán en el desarrollo conjunto de una solución GBAD de medio alcance, adaptada a los requisitos operativos de las Fuerzas Armadas españolas, apoyándose para ello en la base tecnológica e industrial española. Asimismo, la compañía española destacó que esta colaboración con su par germana podría extenderse posteriormente a los dominios marítimo y aéreo, así como a tecnologías disruptivas relacionadas. Además de reafirmar su determinación de liderar el desarrollo de una capacidad industrial española de fuerte componente innovador en el segmento de nuevos sistemas de defensa aérea y misiles, actuando como motor del ecosistema nacional de defensa. Vale destacar que el acuerdo se enmarca en un contexto de creciente esfuerzo inversor en defensa en todo el continente. España puso en marcha los conocidos como programas especiales de modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas, con una inversión de 14.000 millones de euros en 2025, mientras que el Plan ReArm Europe/ Readiness 2030 lanzado por la Unión Europea (UE) movilizará 800.000 millones de euros en los próximos años. Así las cosas, y como parte de este último plan, la Comisión Europea presentó recientemente los cuatro primeros “European Readiness Flagships”, en los que la defensa aérea desempeña un papel central. Junto con EM&E e Intersoft Electronics Services, Indra firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) en BEDEX (Brussels European Defense Exhibition & Conference) para ofrecer capacidades C-UAS al mercado de defensa belga. La solución combina las capacidades de EM&E Group en electro-óptica y estaciones de armas con la experiencia de Indra en radares y sistemas de mando y control, dando como resultado una solución C-UAS completa e integrada, eficaz en diversos escenarios operativos. En concreto, Indra explicó que al unir fuerzas con Intersoft, líder belga en tecnología radar y CNS, las compañías comercializarán una solución C-UAS integrada en Bélgica, proporcionando a este mercado tecnología de vanguardia para la detección, identificación, seguimiento y neutralización de drones. Otro punto relevante de esa alianza, es el impulso a la autonomía estratégica de la UE mediante el desarrollo de tecnología de defensa 100% soberana, reduciendo la dependencia externa y garantizando una protección del espacio aéreo más resiliente e interoperable frente a las amenazas actuales. También hay que subrayar que el acuerdo llega en un momento en el que los países europeos y la UE están avanzando en la creación de un “muro de drones” para proteger el flanco oriental. Con los conflictos bélicos abiertos no es descabellado que la empresa aspire como mínimo repetir la lluvia de millones de euros que recibió tanto en contratos europeos como nacionales. Aunque, también es cierto, los números del ejercicio pasado merecen más que respeto. Si vemos el volumen de pedidos militares, éstos crecieron un 675% en relación a 2024. Hablando en dinero, la cartera en 2025 sumó 8.160 millones de euros, cifra muy por encima de los 1.053 millones de doce meses antes. Sólo España destinó 33.000 millones para elevar el gasto en defensa, de los cuales 25.000 millones corresponden a los nuevos programas de modernización militar, llevándose la compañía que preside Escribano una muy buena porción de esa tarta.