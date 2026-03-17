Indra comenzó la jornada con una caída de casi un 8% en Bolsa, que con el transcurrir de las horas la redujo a un 4,24%. El cimbronazo sobrevino tras publicar El Confidencial la intención del Gobierno de que el presidente de Indra, Ángel Escribano, deje su despacho. Pero hay más. De acuerdo al portal, el Ejecutivo estaría presionando para que la marcha del directivo se haga efectiva antes del próximo consejo de administración de la empresa, previsto para el 25 de marzo. En el medio del intercambio de misiles entre los dos socios mayoritarios de Indra, en el que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controla el 28,16% del paquete accionarial de la compañía, mientras la empresa de los hermanos Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), posee el 14,38%, está en la puja sobre la fórmula a aplicar en la unión de fuerzas entre ambas compañías. Así, mientras Ángel y Javier, presidente de EM&E, buscan impulsar la operación mediante una fusión por absorción; el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez apuesta por una compra de la mayoría del capital. En concreto, de lo que se está discutiendo, además del negocio que representa para los Escribano la unión de su compañía con Indra, cuya valoración asciende a unos 2000 millones de euros, es el control político de la primera empresa de España de defensa. Y es en este punto donde los intereses de unos y otros chocan: el Gobierno se opone a que los Escribano lideren la fusión, ya que lograrían una participación muy cercana a la del brazo industrial de Estado español, con lo que aumentarían considerablemente su poder en la compañía. Porque, en caso de materializarse esta opción, las nuevas acciones tendrían como destino las arcas de los hermanos Escribano para, de esa manera, evitar un pago en efectivo, cuya consecuencia inmediata es la alineación total de sus intereses con los de Indra. Por el contrario, Moncloa argumenta en que hay que velar por el interés económico y financiero de Indra y que debe salvaguardar el interés público. Y pone el foco de la defensa de su postura en que se trata de una compañía catalogada como estratégica en un sector clave en los tiempos que corren como es el de la defensa. Para colmo, en los últimos días se sumó otro factor, que lejos de aclarar las posturas las enturbió aún más. Hablamos del fondo estadounidense Third Point, que se hizo con una participación inferior al 3% de Indra. Con todo, y a pesar de su reducido peso en la propiedad de la compañía, Third Point comunicó al consejo y a la SEPI de que aplazar la fusión no sólo sería perder “una oportunidad única”, sino que además devaluaría a la empresa. Llegado a este punto, el desacuerdo entre el Gobierno y los Escribano, ¿puede conducir la operación al fracaso? Para evitar que esto suceda, la SEPI apuesta que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, siga al frente de la compañía como máximo ejecutivo y pilote la integración. La pugna entre el Gobierno y los Escribano estalló en un momento en el que están en juego los grandes contratos en defensa, futuros negocios millonarios que potencia el interés estratégico y político sobre el futuro de Indra. Si miramos las opiniones de analistas e inversores antes de la crisis abierta por la publicación de El Confidencial, coinciden en destacar que el gasto en defensa de Europa fortalece la cotización de Indra, que desde enero tuvo una revalorización de más del 22%, “y aún tiene recorrido alcista, pese a dispararse un 184% en 2025”. Hay que tener en cuenta, además, que la acción acumula una subida del 168% desde sus mínimos de las últimas 52 semanas, fijados en los 20,82 euros desde abril del año pasado. Casi al mediodía de hoy, con la caída del 4,24% y la acción a 57,10 euros, la cotización de Indra incrementa su valor desde inicio de año en un 17,84% Incluso hasta hace no más de 24 horas, Goldman Sachs, fijó su precio objetivo en 85 euros, un 43% por encima del cierre del lunes. Hoy, las opiniones, si bien no dejan de ser optimistas en relación al futuro de la compañía, están marcadas por la preocupación. Como es el caso de Banco Sabadell. Para la entidad, la noticia de un posible desplazamiento de Ángel Escribano es “negativa”, ya que “introduce ruido e incertidumbre”. La entidad va más allá, y lanza una defensa abierta del actual presidente de la empresa de quien afirma que “además de ser uno de los principales accionistas de Indra es una figura con experiencia en el sector Defensa, la principal vía de crecimiento y catalizador de Indra”. Así y todo, los principales analistas siguen convencidos en el potencial a largo plazo que tiene Indra. Según los datos recopilados por Reuters, el precio objetivo medio que dan los expertos a la acción es de 61,35 euros, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente un 10% frente a la cotización actual. De hecho, la recomendación mayoritaria sigue siendo de `comprar´. En tanto, de acuerdo a los datos de Reuters Indra recibe tres consejos de `compra fuerte´, nueve de `compra´, seis de `mantener´ y solo uno de `vender´.