En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 19 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 62,39 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,09% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que los inversores están ganando confianza en el mercado de criptomonedas.

La tendencia positiva sugiere un aumento en la demanda y puede ser un buen momento para considerar inversiones en Litecoin.

La cotización de Litecoin muestra una evolución claramente bajista, con un cambio del -8.44% en la última semana y una variación del -52.64% en el último año, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en esos periodos y evidencia una pérdida de valor sostenida.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin se sitúa en un 35.03%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 53.96%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.