En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este martes, 19 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.448,4 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,96% en comparación con el día de ayer.

En los últimos tres días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha permanecido estable.

Esto sugiere que, a pesar de la estabilidad del euro, el Ethereum está ganando valor, lo que podría indicar un creciente interés en las criptomonedas.

En el último año, Ethereum ha mostrado una evolución claramente bajista, con una variación de -51.72%, lo que implica una pérdida sustancial de valor; en la última semana, el retroceso adicional de -8.38% refuerza esta tendencia. En conjunto, la rentabilidad para quienes han mantenido posiciones en estos periodos ha sido negativa, evidenciando debilidad en la cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

A lo largo de la última semana, la volatilidad de Ethereum fue del 30.19%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.