A 1 hora del Centro: el pueblo con un laberinto de hace 300 años y 3 hectáreas de campo para pasar este fin de semana

Para quienes buscan un plan de fin de semana distinto cerca de Madrid, existe la opción de visitar el Laberinto de la Granja de San Ildefonso en Segovia, el cual te ofrece una experiencia única y con una historia de tres siglos detrás.

De esta manera, podrás recorrer setos centenarios en un entorno histórico y natural espectacular. Ideal para familias, parejas o amigos que quieran combinar diversión, historia y aire libre.

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Así es el laberinto de Madrid de más de 3 hectáreas

El Laberinto de la Granja de San Ildefonso, situado en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), es uno de los jardines más impresionantes y emblemáticos de España.

Forma parte de los jardines del Palacio Real de La Granja y destaca por su estructura circular con una superficie exacta de 3,14 hectáreas, un detalle que evoca la perfección matemática del número π.

Está compuesto por setos de boj (Buxus sempervirens) que crean una red compleja de caminos, con múltiples entradas y salidas diseñadas para desafiar a los visitantes. A lo largo del recorrido encontrarás estatuas mitológicas traídas de Italia, fuentes ornamentales que refrescan en verano y un punto culminante en el centro: una gran fuente principal que invita al descanso y la contemplación.

El aroma del boj, el sonido del agua y el juego de luces y sombras crean una atmósfera mágica que transporta directamente al siglo XVIII. De esta manera, es perfecto para disfrutar de un día completo: recorrer el laberinto, admirar los jardines y combinarlo con la visita al Palacio Real.

La enorme historia del laberinto dentro de la realeza española

Este laberinto tiene casi 300 años de historia. El Palacio Real de La Granja de San Ildefonso fue construido por orden del rey Felipe V en 1721, inspirado en el Palacio de Versalles. Mientras que el laberinto, diseñado por el arquitecto francés René Carlier, se completó en 1723 y refleja el estilo barroco y la opulencia de los jardines europeos del siglo XVIII.

Su diseño está fuertemente influenciado por los jardines de Versalles creados por André Le Nôtre. Felipe V, tras pasar gran parte de su vida en la corte francesa, quiso replicar esa grandiosidad en España.

A diferencia de otros laberintos más sencillos, el de La Granja destaca por su complejidad y su perfecta integración con el entorno natural. Se restauró en 1993 y sigue manteniéndose con cuidados especializados para preservar los setos y elementos ornamentales.

En verano se organizan visitas guiadas, conciertos al aire libre y actividades educativas, lo que lo convierte en un plan dinámico para todos los públicos.

¿Cómo llegar a este laberinto desde el Centro?

Ubicado en Segovia, el Laberinto de la Granja de San Ildefonso se encuentra a aproximadamente 1 hora del centro de Madrid en coche, lo que lo convierte en una escapada ideal para un fin de semana sin largas travesías.

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De esta manera, es necesario tomar la A-6 y AP-61 si se trasladan en auto. En el caso del transporte público, se puede ir en autobús desde Moncloa o AVE a Segovia con una combinación de bus o taxi.

La combinación de buena conexión viaria y proximidad lo hace accesible para madrileños y visitantes que buscan planes cercanos pero llenos de encanto. Una vez allí, la entrada al laberinto requiere la compra de la entrada general al Palacio Real y Jardines.

¿Qué otros laberintos se pueden visitar en España?

España cuenta con varios laberintos impresionantes, tales como estas alternativas: