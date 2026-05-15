Miles de jubilados en España podrán acceder en 2026 a un complemento económico destinado a elevar sus pensiones hasta el mínimo establecido por la Seguridad Social. La medida apunta especialmente a pensionistas con bajos ingresos y contempla distintos requisitos vinculados a la renta, la residencia y la situación familiar. El denominado “complemento a mínimos” funciona como un refuerzo económico para quienes reciben una pensión contributiva inferior a la cuantía mínima anual fijada por el Estado. La ayuda alcanza a jubilados, beneficiarios de pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad, aunque no se otorga de manera automática ni permanente. Para acceder al beneficio en 2026, los ingresos anuales no podrán superar los 9442 euros, teniendo en cuenta rentas laborales, actividades económicas, capital y ganancias patrimoniales declaradas bajo criterios del IRPF. Además, el organismo podrá solicitar documentación complementaria para verificar la situación económica y patrimonial del pensionista. Si durante el año el beneficiario supera el límite establecido, tendrá la obligación de comunicarlo en un plazo máximo de un mes, ya que el complemento puede reducirse o eliminarse. El beneficio está destinado a personas que perciban una pensión contributiva inferior al mínimo legal establecido por la Seguridad Social. Entre ellas aparecen jubilados, pensionistas por incapacidad permanente y beneficiarios de pensiones de viudedad u orfandad. El sistema contempla distintas categorías según la situación familiar del pensionista. Existen complementos para personas que viven solas, para quienes tienen cónyuge a cargo y para aquellos cuyo cónyuge no depende económicamente de la pensión. En los casos de cónyuge a cargo, la Seguridad Social exige convivencia y dependencia económica. Además, el cónyuge no puede recibir otra pensión pública ni contar con ingresos elevados. Bajo esta modalidad, el límite de ingresos conjuntos aumenta hasta los 11.013 euros anuales en 2026. También existen situaciones especiales, como los casos de gran invalidez, donde el complemento incluye la compensación destinada a la persona cuidadora. En las pensiones de orfandad, el cálculo se adapta según la pensión de viudedad vinculada al progenitor fallecido. Uno de los requisitos centrales consiste en mantener la residencia habitual en España. Para las pensiones reconocidas desde 2013, las salidas al extranjero no pueden superar los 90 días al año, salvo que existan motivos médicos debidamente justificados. La Seguridad Social podrá revisar periódicamente la situación del beneficiario mediante declaraciones fiscales, comprobaciones patrimoniales y controles de ingresos. El objetivo consiste en evitar cobros indebidos y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. El complemento tampoco tiene carácter definitivo. Si cambian las condiciones económicas del pensionista, si aparecen nuevos ingresos o si se reconoce otra pensión, el monto puede disminuir o desaparecer directamente. Incluso cuando la solicitud se realiza después del reconocimiento inicial de la pensión, el sistema permite reclamar el complemento con retroactividad de hasta tres meses, siempre que durante ese período se hayan cumplido todos los requisitos exigidos.