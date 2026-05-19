En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 19 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,58 euros, cifra que refleja una variación del -1,87% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días.

Esto sugiere un creciente interés en la criptomoneda o condiciones de mercado favorables que han impulsado su valor al alza.

La cotización de Ripple muestra una evolución claramente bajista: en la última semana registró un -8.95% y en el último año acumula un -54.34%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo, con presión vendedora sostenida y mayor riesgo para el inversor.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 38.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.51%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.